INEGI deberá dar a conocer el pago que perciban las Personas Privadas de Libertad

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entregar las páginas de los cuestionarios usados durante la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) edición 2016, donde deben hacerse constar cantidades o cifras relacionadas con la cantidad de dinero que perciben las personas privadas de la libertad por sus actividades en los centros de reclusión, a nivel federal y estatal.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó que decidió posicionar este recurso de revisión relacionado con la ENPOL 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dada la relevancia que tiene el proceso de justicia penal en México y los derechos humanos que suelen violentarse en ellos.

El recurso en revisión en cuestión versa sobre una solicitud de acceso a la información presentada por una persona en la que deseaba conocer la cantidad percibida por las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, a la cual el INEGI aseguró no podía conceder el acceso, ya que esa información no era susceptible de entregarse por su naturaleza privada, por lo que no era aplicable ninguno de los procesos contenidos en las leyes.

