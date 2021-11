Indira Vizcaíno toma protesta como gobernadora de Colima

Indira Vizcaíno Silva asistió al Congreso de Colima para rendir protesta como gobernadora para el periodo 2021-2027, marcando así la transición política en un estado donde históricamente ha gobernado el PRI.

«Colima tiene, apartir de hoy, un gobierno al servicio de la gente. Colima no aguanta, no merece, no va a tener un sexenio más de malos gobiernos, insensibles, corruptos y alejados de la gente», expresó la gobernadora.

De igual manera, señaló que recibe “un estado en ruinas”, pero que hará todo lo posible por llevar Colima a su antiguo estado de grandeza.

