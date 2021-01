Indica Sánchez Cordero que actuación de fiscales en los estados del país sin estar apegados a derecho

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la actuación de los fiscales en los estados del país “no lo hacen apegados a derecho”.

“En muchas ocasiones tenemos que hay fiscales, sobre todo en las entidades federativas, en donde realmente no tienen actuación apegada a derecho, no rinden cuentas y no tienen controles de su actuación”, señaló.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la actuación de los fiscales en los estados del país “no lo hacen apegados a derecho”.

“En muchas ocasiones tenemos que hay fiscales, sobretodo en las entidades federativas, en donde realmente no tienen actuación apegada a derecho, no rinden cuentas y no tienen controles de su actuación”, señaló.

En conferencia de prensa la funcionaria consideró que los fiscales deberían responder a los Congresos de sus estados “la sociedad quería fiscalías autónomas y tal parece que esta autonomía se la han tomado fuera del Estado”.

Sánchez Cordero fue más allá al proponer una adición a las normas constitucionales apara que los fiscales respondan a sus mandantes “¿y quiénes son? los Congresos locales para que sus actuaciones estén apegadas a la legalidad, a la constitución y al derecho”.

En algunos casos, agregó, no todos los fiscales actúan de mala manera, pero en otros “no tienen ningún control de carácter jurisdiccional o político”.