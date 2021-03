Indica AMLO que no se darán más concesiones a mineras

El mandatario indicó que los incrementos en el precio se deben a la especulación de empresarios

López Obrador informó que el Gobierno federal no otorgará nuevas concesiones para explotación minera ante la alta cantidad de permisos de explotación otorgados en el periodo neoliberal.

Ello, fue dado a conocer luego de que trascendiera que la minera canadiense Advance Gold Corporation anunció que firmó un acuerdo de compra para adquirir predios donde se presume que hay reservas de contenidos, principalmente de litio.

Resalta que el mandatario ha informado su intención de nacionalizar el litio, elemento usado en baterías de diversos tipos, entre ellas, la de teléfonos celulares.

Sobre este metal López Obrador dijo: “Vamos a ver qué importancia tiene, mejor dicho, qué beneficios tiene para la nación, pero los recursos naturales de México, tienen que beneficiar al pueblo de México. Decía el general Cárdenas que el que entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria”, indicó el titular del Ejecutivo.

Y aclaró que la Secretaría de Economía todavía no recibe ninguna solicitud formal de dicha minera; no obstante, insistió en que “no hay intención de entregar concesiones para la explotación de nuestros recursos naturales, no es la misma política. No hemos otorgado ninguna concesión en el tiempo que llevo de mi gobierno, porque tampoco es necesario”.

