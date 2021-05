Indica AMLO que no puede meterse en tema de candidatura de hija de Félix Salgado

Al indicar que no puede meterse en el tema de que Morena diera la candidatura a la gubernatura de Guerrero, a la hija de Félix Salgado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debe ser el pueblo quien decida.

Consultado sobre las opiniones que antes dio a conocer el mandatario, respecto al nepotismo en Oaxaca, al quedar como candidato el hijo del entonces gobernador José Murat, dijo que la pregunta era una provocación en la que no que quería caer.

“Pero yo no me pudo meter en eso, ¿eh?”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

-Si comparte la idea de que políticos están poniendo a sus familiares es nepotismo vil y corrupción, eso publicaba ¿Lo sigue pensando y sería el caso de Félix Salgado Macedonio?-, se le preguntó en su conferencia de prensa desde Chetumal, Quintana Roo.

“Mira, mejor no hablemos por qué están desatados las campañas, entonces, no nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades, esa es la democracia, que el pueblo decida, no podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, esa es la democracia, no, los medios de información, con todo respeto, no los gobernantes, con todo respeto. No el INE, no el Trife, con todo respeto. El pueblo es soberano en la democracia, es el que manda”, dijo.

López Obrador añadió que “entonces, van a haber elecciones, van a ir los ciudadanos a participar, a depositar una boleta, voto libre y secreto, esa es la democracia representativa y vamos a esperar a que el pueblo decida y que nadie se ofusque ni se ponga nervioso, hay que tenerle confianza al pueblo, eso es todo. Es tan sencillo”.

Un tanto molesto, el mandatario no quiso mencionar si eso es nepotismo a no, como se le preguntó.

“Ya hablé de eso bastante, yo lo único que puedo decir es que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán y del pueblo de México. Ya hablé y no voy a caer en ninguna provocación. Por eso, no voy a responder tu pregunta porque no quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores, a los del partido conservador, eso sí puedo decir, que hay un partido conservador, porque como nadie se siente miembro de ese partido y no tiene registro, pues ni modo que me vayan a infraccionar”, fue su respuesta.

