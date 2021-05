Indica AMLO que no hay nada que temer sobre bloque legislativo de alianza opositora

“No pasa nada, no hay nada que temer”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el bloque opositor legislativo anunciado por PRI, PAN y PRD, y les recomendó no gastar dinero en la contratación de especialistas extranjeros para armar campaña en su contra.

Sin querer hablar mucho sobre el tema, el mandatario desestimó el acuerdo realizado entre los tres partidos para revertir algunos de sus acuerdos.

“No pasa nada, no hay nada que temer. Las guerras sucias no funcionan, el pueblo de México es muy consciente, muy despierto, y avivado. No es susceptible de manipulación, eso quedó atrás”, aseguró.

Y dijo que el pueblo mexicano está a la vanguardia en cuanto a su conciencia política.

“Lo más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo, y el de México está a la vanguardia en el mundo, el de los pueblos más conscientes y politizados del mundo. No lo han entendido algunos y piensan que con las mismas prácticas de siempre, que con las campañas negras, las guerras sucias, a manipulación con eso van a imponerse ya no, no se puede”.

Respecto a la supuesta contratación de especialistas extranjeros para armar una campaña contra López Obrador, dijo que lo recomendable es que no gasten dinero en eso.

“Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto porque todas esas empresas cobran mucho pero no funcionan, ni debería yo estando consejos, asesorando, pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar recomendar que eso ya no funciona y suele revertirse.

El PRI, PAN y PRD acordaron revertir acciones y reformas de gobierno del presidente López Obrador durante la próxima legislatura, para asegurar el equilibrio de poderes y control constitucional, además de regresar a las fuerzas armadas a sus labores originales.

El acuerdo firmado por los líderes de los tres partidos de oposición, amarlo Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, presidente de los partidos PAN, PRI y PRD, respectivamente indica que la Agenda de la Coalición Legislativa “Va por México”, asume 10 compromisos para revertir actos de gobierno y reformas del Ejecutivo actual.

Comparte esto: Tweet



Imprimir