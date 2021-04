Indica AMLO que no es indispensable que se vacune

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó no es indispensable que se aplique la vacuna, pues sus médicos le recomendaron esperar dos meses debido a que aún tiene una carga importante de anticuerpos.

“Los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos recibieron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficiente anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune. Mañana, le pedí a uno de los médicos que me atendió, que viniera a explicarlo”.

Y aunque la recomendación es esperar ocho semanas, dijo que eso le parece mucho y que se debe revisar.

«Me dijeron que puede esperar, incluso hasta dos meses, pero que no tengo ningún problema de contagio, ni de contagiar a nadie».

El pasado 31 de marzo, el mandatario informó que se vacunaría esta semana, cuando dijo:“tengo anticuerpos pero recomiendan que sí me debo de vacunar”.

Y añadió que dijo que no diría dónde sería inoculado para no hacer un “espectáculo”.

“No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar”, expresó ese día.

