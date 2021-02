Implementa Segob mesas revisoras para dar amnistía

Más de mil 115 solicitudes de amnistía, de las cuales 760 están ligadas a delitos contra la salud, son las que han sido recibidas por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó su titular Paulina Téllez Martínez, quien indicó además que se implementarán mesas denominadas “de justicia”, para revisar los casos.

“Entramos al caso de amnistía; hemos recibido mil 115 solicitudes, 942 de hombres y 173 de mujeres, 67 de ellos son indígenas. De los datos relevantes que podemos compartir es que, de los mil 115 casos recibidos, 760 son delitos contra la salud”, dijo.

De esos casos, 175 delitos no proceden y 769 están en espera de información.

La mayoría son de Sinaloa, 183; Baja California, 158; y de Chiapas, 141.

“Cuando nos mandan su solicitud, a veces no nos ponen número de expediente, sólo ponen su nombre, pero no dan más información, no nos ponen ni bajo qué delito, entonces se tiene que iniciar un trabajo de investigación”, explicó.

Detalló que 183 solicitudes de amnistía son de Sinaloa; 158 de Baja California; 141 de Chiapas, entre otros. También, la funcionaria resaltó que las solicitudes pueden ser enviadas a través de la página amnistía.gob.mx

Durante la conferencia mañanera dijo que por ello se implementarán mesas de justicia para revisar los casos en los que podría haber irregularidades.

Dichas mesas estarán en los centros penitenciarios y atenderán todo los casos, sin importar su situación económica o si cuentan con abogado.

Las mesas de justicia serán a nivel local y federal, y las defensorías de cada entidad ayudarán a revisar los casos.

Para las mujeres, habrá un equipo de 21 especialistas femeninas, mismas que atenderán casos de violencia de género, y apoyarán a las entidades que no tienen una fiscalía especializada.