Imperativo erradicar machismo y misoginia  

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

De manera categórica, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, exigió erradicar la misoginia y el machismo en las relaciones humanas y estableció que el 80 por ciento de las agresiones a niñas, jovencitas y mujeres mayores son cometidas por familiares y personas allegadas a las víctimas, a quienes se debe sancionar por esas conductas, las que laceran a la sociedad en su conjunto.

Con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, la también secretaria de gobierno de la ciudad de México puntualizó que se debe educar para lograr auténtica igualdad y que la violencia contra la mujer no es normal y mucho menos natural, por lo que la misma debe ser no solo erradicada, sino también sancionada conforme a la norma jurídica a efecto de que no se repitan esas conductas negativas.

