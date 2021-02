Imperativo cambio de sembradíos de mariguana y amapola

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

La siembra de amapola y mariguana sólo podrá erradicarse cuando los campesinos tengan acceso real a cultivos líticos que les garantices mejores niveles de existencia y, además, eviten se cometan ilícitos por pobreza. Ante los flagelos del Coronavirus, desempleo, violencia y precariedad que se registra en muchas entidades del país, resulta imperativo garantizar la salud, el trabajo, la economía y la seguridad, compromiso que deben asumir todos y cada uno de los servidores públicos, quienes están obligados s mostrar no solo eficiencia, sino honradez y vocación de servicio.

“Quienes aspiramos a cargos de elección popular debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que contraemos un compromiso con todos los sectores sociales, en particular con los más necesitados. No podemos ganar la confianza de los electores para luego traicionarlos e incumplir las promesas que se hacen en campaña. Si se promete algo, hay que cumplirlo. Las promesas incumplidas son una traición a quienes confían en sus dirigentes”, puntualiza el expresidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Guerrero, Mario Moreno Arcos, candidato a la gubernatura de la entidad por el Partido Revolucionario Institucional y posiblemente del Partido de la Revolución Democrática.

Para Moreno Arcos, quien está consciente de que la contienda electoral de junio próximo es una las más importantes en la historia política del país, el prometer no empobrece, pero sí ayuda a muchos políticos a alcanzar importantes cargos en la administración pública para luego enriquecerse y olvidarse del pueblo que con su voto les favoreció. “Quienes estamos en la política estamos para servir, para resolver problemas y no formar parte de ellos. Debemos actuar con transparencia y olvidare las confrontaciones estériles, que no conducen a nada. Cada instituto político, en estos momentos, vive sus propios infiernos o posibles paraísos. Debemos ocuparnos porque los institutos políticos sean organizaciones para servir al pueblo, a la sociedad en general y no generadores de millonarios”.