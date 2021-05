Imagen del cohete chino que viaja sin control hacia la Tierra

Long March 5B, este nombre se ha vuelto viral durante las últimas horas. Se trata de un cohete chino, de 21 toneladas, que vuela fuera de control hacia la Tierra, tras separarse de la estación espacial de Pekín el pasado jueves.

El mundo está pendiente de él. Agencias espaciales, astrónomos… todos vigilan su trayectoria ya que podría caer en la superficie de la Tierra en algún momento entre este sábado y domingo. El astrofísico Jonathan McDowell, y dada su órbita actual, ha señalado que es probable que los escombros caigan en algún lugar de Madrid, Nueva York o Pekín, o al sur como Chile y Wellington y Nueva Zelanda.

Ha sido un grupo de astrónomos italianos quien ha publicado la primera imagen del cohete. Ha sido concretamente el ‘Proyecto del Telescopio Virtual’, con sede en Italia, quien ha compartido la instantánea, donde se muestra la nave como algo que parece una luz brillante en el cielo. La imagen ha sido tomada cuando el cohete pasó por encima del telescopio robótico ‘Elena’.

Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha querido dirigirse a sus seguidores en redes sociales dada la inquietud generada por el cohete. Duque ha asegurado que la mayoría de los restos «Se desintegrarán durante su reentrada a la atmósfera».

«La probabilidad de causar daños (…) es extremadamente baja», ha dicho el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. «La mayoría de los componentes se destruirán« al entrar en la atmósfera, ha agregado.

#EUSST keeps on monitoring the re-entry of object CZ-5B R/B. Latest autonomous predictions show that the re-entry window is 2021-05-09 01:27:13 UTC ±752 min. Estimations about location of re-entry will vary significantly until last hours. Read more: https://t.co/yTfN8XrT4d pic.twitter.com/mix1FO8oux

