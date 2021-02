Iglesias y parroquias de la CDMX repartirán ceniza a feligreses para celebrar el Miércoles de Ceniza en sus casas

En las iglesias y parroquias católicas de la Ciudad de México, comenzó la repartición de porciones de ceniza para que los fieles puedan llevar a sus hogares y de esta manera, evitar aglomeraciones de personas en los templos el próximo Miércoles de Ceniza.

Vamos a indicarle a los fieles que aquellos que tengan familiares enfermos o aquellos que conozcan a alguien que no pueda participar el miércoles de ceniza por pertenecer a los grupos vulnerables, puede llevarse una bolsita de ceniza, verdad, nosotros ya la hemos elaborado y esta bolsita se la van a poder llevar a sus familiares o aquellos que deseen no venir, verdad, porque no sientan esa confianza o porque pertenezcan a los grupos vulnerables, no tengan que salir”, Víctor Jiménez, Párroco de la Parroquia San Pedro de Verona Mártir.

Las cenizas, que típicamente se obtienen de quemar las palmas o ramos del Domingo de Ramos del año anterior, serán entregadas con instrucciones sencillas que podrán seguir cada una de las familias.

“Dentro de esta bolsita también nosotros hemos colocado un pequeño rito, un rito, es decir una forma que pueden celebrar en casa, esta ceremonia tan tradicional, tan fuerte dentro de nuestro pueblo y en la que pueden encontrar aquí algo muy sencillo para poder ese día iniciar el tiempo de la cuaresma, aquí se los damos nosotros, así como en muchas otras parroquias de la Arquidiócesis de México, seguramente lo harán y también por medio de nuestra celebración que se transmite en las redes sociales, también ahí vamos a hacer la bendición para las personas que ya estén en su casa con su ceniza”, agregó Víctor Jiménez, Párroco de la Parroquia San Pedro de Verona Mártir.

Durante la misa de este domingo, en la Parroquia de San Pedro de Verona Mártir, se les invitó a los fieles a celebrar el miércoles de ceniza desde casa para cuidar la salud en este tiempo de pandemia.

“Necesitamos seguir cuidándonos, entonces quien no tenga necesidad de salir ese día, no lo haga, siendo conscientes de que en su casa van a tener ese signo que como cada año nos invita al arrepentimiento y a la conversión, hagamos mucha oración, que cuando nos estemos poniendo la ceniza, nos acordemos de cuán pecadores somos y cuánto tenemos nosotros que cambiar”, aseguró José Luis Ávalos, Vicario Parroquial de la Parroquia de San Pedro de Verona Mártir.

Al concluir la misa, se hizo entrega de una bolsita de ceniza por familia.

María Elena Vega, comentó que les dieron la ceniza para que la impongan a sus familiares en la casa, agregó que la entregan en un sobrecito y que la van a aplicar con un hisopo en la cabeza, pues este año la aplicación no será en la frente como lo es tradicionalmente, finalizó diciendo que “es muy importante que nosotros nos acerquemos a recibir el auxilio espiritual”.

“La verdad es que no lo esperaba, no, no pensé que nos fueran a dar la ceniza, pues es mejor para los que no pueden salir, por el deseo de llevarles la ceniza a mis hijos y a mis padres porque ellos ya son mayores de edad y pues llevarles la crucecita a la casa y pues que también reciban la Eucaristía de Dios allá”, comentó Raquel Gómez.

“Se me hizo muy accesible porque mis papás ya son grandes entonces pues es una forma de compartirlo también con ellos y seguir llevando la tradición”, finalizó Verónica Hernández.

Las autoridades eclesiásticas recordaron que el próximo Miércoles de Ceniza, varias parroquias de la Ciudad permanecerán abiertas durante todo el día.