Hijo menor de AMLO se contagió de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su hijo Jesús Ernesto, quien es adolescente, se contagió de Covid-19 sin mayores afectaciones por su edad.

En la conferencia mañanera el mandatario señaló que al desconocer que su hijo menor se había contagiado, estuvieron conviviendo.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problemas, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”, dijo el presidente.

En su conferencia en Palacio Nacional, al preguntarle por la efectividad de las vacunas contra Covid-19, dio a conocer del contagio de su vástago.

“No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto”, dijo.

El mandatario no refirió que se haya aislado como se pide tras haber estado en contacto con una persona con Covid-19.

