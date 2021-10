Hija de Rosario Robles, asegura que hay una «venganza política»

Luego que se dio a conocer que un juez negó el amparo a Rosario Robles, para poder llevar su proceso en libertad.

En una entrevista, Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, aseguró que detrás de esta decisión existe una «venganza política».

“Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no”, señaló.

Además, expresó que vivió una tarde dolorosa, «otra vez el juez de Control actuó de manera muy desproporcionada, con argumentos absurdos, para dejar a mi madre en los muros helados de la prisión de Santa Martha Acatitla”.

