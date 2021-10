Hidalgo se encuentra en un momento único para la transición política, afirma el senador Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que el estado de Hidalgo se encuentra en un momento único para la transición política, pues se observa una movilidad social y una aspiración legítima para que Morena gobierne el estado.

Ricardo Monreal asistió al Tercer Informe de Actividades de la senadora María Merced González González y del senador Julio Menchaca Salazar. Ahí, consideró que la entidad debe incorporarse al proceso de transformación que vive el país, pues no puede mantenerse aislado.

“Hidalgo se encuentra en un momento único, yo pienso que llegó la hora, llegó el momento para el cambio, llegó el momento para la transición política, no hay que tenerle miedo al cambio, porque no debe detenerse el destino” de la entidad, expresó.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado reiteró su llamado para mantener la unidad y cohesión del partido, y para que los procesos de selección de candidatos se celebren con apertura, “que no nos dividan, que no nos separen, que procuremos la inclusión, no la exclusión, la apertura y no la ruptura”.

Monreal Ávila destacó que ese estado cuenta con grandes dirigentes y líderes sociales. A la población de este vigoroso estado, a los empresarios, sociedad civil, liderazgos sociales, líderes de comunidades y de colonias, les decimos y les aseguramos:

“Cuando gobierne la izquierda, en unos meses, no habrá excesos, no habrá persecución, no habrá desviación; habrá honestidad, habrá austeridad y habrá buen juicio”.

El senador afirmó que para que en este estado se lleve a cabo “una transición de terciopelo” se requiere que el actual gobierno acepte la voluntad democrática del pueblo; “por eso en lugar de perseguir hay que conciliar, porque vamos a ganar el estado”.

Hidalgo, asentó, debe incorporarse al proceso de transformación que vive el país, pues no puede mantenerse en el aislamiento y llegó el momento de que asista a su cita con la historia.

