“Hay que hacer estudios más profundos”: Barbosa sobre dictamen del socavón de Conagua

La mañana de este lunes 5 de julio el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Herrera, expresó su rechazo ante los resultados que arrojó el dictamen realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el origen del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla.

El mandatario estatal señaló que la dependencia nacional no tomó en cuenta la sobreexplotación de mantos acuíferos como una de las causas del agujero en la tierra por conflicto de intereses, debido a que la instancia es la encargada de otorgar los permisos para la extracción del recurso.

“Yo pongo en duda ese dictamen emitido por Conagua porque según tengo informes solamente llegaron a hacer una inspección ocular, al principio del problema y después nunca más han estado en ese lugar”, aseveró Barbosa.

“Sí, pues ellos deberán de decir que nada tiene que ver con la extracción del agua porque todos los permisos que están ahí siendo explotados o las extracciones que no tienen ningún permiso, ellos saben de qué se trata”, continuó.

También cuestionó a la dependencia sobre los permisos para la explotación de los recursos naturales, pues para él “permiten (a las empresas) que se extraigan (los recursos) sin documentos”.

Recalcó que hay suficiente evidencia para asegurar que existe una sobreexplotación en el lugar, a la par de señalar que se tiene que regular y se tiene que conocer cuánta explotación es posible en la zona desde un estudio hidrológico y geológico.

“Yo no pongo la condición de que el socavón sea producto de la extracción, como tal, yo no lo pongo, pero así dice llanamente, pero que salga Conagua y diga eso…yo no lo acepto y, por eso, hay que hacer estudios más profundos”.

Por último, pidió continuar los estudios sobre el origen de la catástrofe y castigar a los verdaderos responsables: “si por la suposición queda acreditado que es uno de sus orígenes (la sobreexplotación), pues hay que cancelar…hay que cancelar la extracción. Hay que cuidar a la gente”.

