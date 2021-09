Hay intereses detrás de demandas de amparos por vacunas a menores: AMLO

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que existen intereses detrás de las demandas de amparo para la vacunación de menores de edad contra el Covid-19.

Este viernes en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal informó que en total han sido promovidos un total de 250 amparos en 19 estados para que a menores de edad les sea aplicada la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

“Esto es lo que me llama la atención, estos son los amparos: 250 en 19 entidades. Pero me llama la atención esto: 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México. (…) Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas nuestros, médicos, sostienen que no es necesario”, dijo.

Además, López Obrador recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene la misma referente a la vacunación. Por ello, criticó que se traten de campañas de “nado sincronizado” que respondan a intereses de minorías, pues los amparos se concentran, en su mayoría, en cuatro entidades.

“Es legítimo pues, que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos, entonces no se puede ir en contra de la ciencia, solo por el lucro. Esto no significa que no nos importen los niños, las niñas, proteger la vida, no vaya a mal interpretarse”, aclaró.

“Si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va a aplicar? Si en este caso podría tener reacciones que les afectaran, por eso hablo de que no es científico, no es de que no queremos vacunarlos, es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando”, argumentó.

“Si hace falta lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular, no sabemos qué intereses hay porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, comercio, cuál es su misión: vender, pero nosotros tenemos que actuar con criterio y es lo que estamos haciendo”, expuso.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...