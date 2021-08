Hackean cuenta de senador Higinio Martínez

Por medio de un comunicado el senador Higinio Martínez Miranda dio a conocer que su cuenta de Whatsapp había sido hackeada.

El senador de Morena advirtió a sus contactos que están pidiendo dinero por lo que pidió hacer caso omiso de este mensaje.

“A través de mis redes sociales, informé a todos mis contactos de WhatsApp que mi cuenta ha sido hackeada. Están pidiendo una cantidad de dinero que no he solicitado. Agradecería no tomaran en cuenta dicho mensaje y reportarlo por favor. Son hechos lamentables, pues esta semana al menos otros dos compañeros han sufrido esta misma situación: la senadora Kenia López Rabadán y el senador Manuel Añorve Baños. Además del coordinador de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, que ha denunciado desde hace meses que personas ajenas a su equipo piden dinero en su nombre.

Hasta el momento Martinez no ha dado a comnocer si realizará una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Les informo a todos mis contactos de #WhatsApp que mi cuenta ha sido hackeada. Están pidiendo una cantidad de dinero que no he solicitado. Agradecería no tomaran en cuenta dicho mensaje y reportarlo por favor. Gracias. — Higinio Martínez (@higinio_mtz) August 12, 2021

