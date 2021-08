Hackean cuenta de Higinio Martínez

El senador Higinio Martínez dio a conocer que su cuenta personal de WhatsApp fue hackeada y que los responasbles han exigido dinero a sus contactos.

Por ello, hizo un llamado a no tomar en cuenta ninguna solicitud monetaria proveniente de su número telefónico y a levantar denuncia para dar con los culpables.

“Les informo a todos mis contactos de #WhatsApp que mi cuenta ha sido hackeada. Están pidiendo una cantidad de dinero que no he solicitado. Agradecería no tomaran en cuenta dicho mensaje y reportarlo por favor. Gracias”, publicó el legislador en sus redes sociales.

Les informo a todos mis contactos de #WhatsApp que mi cuenta ha sido hackeada. Están pidiendo una cantidad de dinero que no he solicitado. Agradecería no tomaran en cuenta dicho mensaje y reportarlo por favor. Gracias. — Higinio Martínez (@higinio_mtz) August 12, 2021

