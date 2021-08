Hace compromiso Claudia Sheinbaum de regresar a habitantes de CDMX Línea 12 del Metro

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ha mantenido el seguimiento personal para la atención de víctimas por el incidente de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como en los trabajos que se llevan a cabo para el proyecto ejecutivo de rehabilitación.

“En mi gobierno, la atención a las víctimas será siempre la principal prioridad, por ello, hemos implementado medidas integrales que acompañan y proporcionan apoyos; personalmente he estado dando seguimiento y he encargado al comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, así como a un servidor público de alto nivel que está brindando atención humana y personalizada a cada una de las familias. Como lo he dicho: ninguna familia se quedará en el desamparo”, dijo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria capitalina también comentó que continúa el trabajo profesional y especializado de análisis causa-raíz de la empresa noruega DNV, misma que entregará su segundo informe a finales de agosto. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) efectúa sus respectivas investigaciones para hacer justicia.

Sheinbaum Pardo refirió que su compromiso es devolver la Línea 12 a los habitantes de la Ciudad de México, por lo que se trabaja en conjunto con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se nombró un Comité donde participan expertos para contar con un Proyecto Ejecutivo de Apuntalamiento y Rehabilitación General de la Línea 12 que incluye el tramo elevado, el subterráneo y los trenes, a fin de garantizar la operación, seguridad de los usuarios y que el erario público no cargue con los costos de las labores.

