Habrá sanciones tras caso de racismo en el San Luis vs Santos: Mikel Arriola

Mikel Arriola fue contundente tras el encuentro entre San Luis y Santos al asegurar que no se tolerará lo sucedido con Félix Torres y habrá sanciones.

“Ante hechos reportados en el partido Atlético de San Luis/Santos, reitero que cualquier tipo de discriminación no se tolerará en la Liga MX. Una vez que concluya investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones”, expresó el presidente de la Liga MX.

El jugador lagunero señaló que fue víctima de racismo en el encuentro: «Fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento, muy afectado. Me da mucha tristeza», expresó tras el encuentro.

En los minutos finales del encuentro, se armó un conato de bronca entre potosinos y laguneros. En ese momento se desconocía el por qué, pero cuando concluyó el partido habló el defensa ecuatoriano, respaldado por compañeros como Matheus Doria.

Como respuesta a lo sucedido, Pedro García, auxiliar técnico, mencionó: «Nosotros venimos a jugar, no a discriminar ni atacar, no tenemos esa ideología».

