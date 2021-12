Habrá revocación de mandato en 2022 aun con resistencias del INE: AMLO

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de una forma u otra habrá revocación de mandato en 2022, porque se tiene que establecer ese precedente, pese a las resistencias del INE y reiteró que si el organismo electoral se niega a realizar este ejercicio democrático ya se cuenta con un “Plan B”.

“Si, podríamos hacerlo de distintas maneras, hablábamos de que entre todos la organizáramos de manera directa, y que la otra es que hiciéramos una colecta para contratar a unas 10 empresas encuestadoras de prestigio y se preguntara si quieres que siga de presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie”.

Agregó que las encuestas podrían realizarse de manera telefónica y otra parte en los domicilios de los ciudadanos. “No podemos dejar pasar, consulta habrá de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente, porque es un mandato constitucional, a lo mejor es lo que a ellos no quieren, porque se sentían intocables, entonces la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue, si se porta mal, para afuera”.

“Si no la hacemos nosotros los ciudadanos, pues a lo mejor 10 son muchas, pero cinco para que no cueste: Parametría, Buendía, Mitofsky, Arias, la del Financiero, hay de todo, se busca: que sea las que no cuchareen y no le pongan levadura”.

