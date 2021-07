Habitantes de Agulilla aceptaron dialogar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los habitantes de Aguililla, Michoacán, “haya aceptado el diálogo” ante la violencia en el municipio ocasionada por el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este viernes, el titular del Ejecutivo reiteró su petición a los habitantes de Aguililla no caer en la violencia y en la manipulación de “otro tipo de intereses”.

“Que no hagan caso a quienes tienen otros intereses, me llama mucho la atención que en Aguililla tengan maquinaria estos personajes, a qué se dedican, esas no son actividades lícitas”, declaró.

Además, reiteró que continuarán con la entrega de programas sociales en la localidad, esto como parte de la estrategia de “atender las necesidades” para disminuir la violencia en el lugar.

Ayer, habitantes del municipio destruyeron un helipuerto perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según se observa en un video que circula en redes sociales este jueves.

En las imágenes se puede ver como dos retroexcavadoras realizan maniobras para dañar la superficie del helipuerto. Mientras se lleva a cabo el hecho, supuestos habitantes de Aguililla festejan y vigilan, hasta con resorteras, para que los elementos castrenses no se acerquen.

De acuerdo con medios locales, se trata del helipuerto de la 43 Zona Militar de la Sedena, a través del cual se abastece a los militares del lugar.

