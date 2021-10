“Grito homofóbico en México es una costumbre idiota”: Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó al grito homofóbico arraigado entre la afición mexicana, como “una costumbre idiota” la cual debe ser erradicada, aunque “sea necesario aplicar sanciones severas a los responsables”, pues van en contra del buen espíritu deportivo.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, declaró Infantino en conferencia de prensa.

