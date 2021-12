Gobierno ordena investigar caso del Documental de Netflix

En la conferencia “mañanera” el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el documental Duda razonable: Historia de dos secuestros, de Netflix, exhibe un caso de injusticia en México, por lo que su Gobierno ya está al tanto del caso presentado ahí e investigará la situación.

“Estoy enterado, no he visto la serie, pero sí estoy enterado, porque me lo acaba de plantear la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ella me pidió que interviniéramos, porque se considera una injusticia”, expuso durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional y pidió que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández diera una respuesta y encontrar justicia en el caso.

“Comentarles que existe una petición formal ya de los abogados de quienes está sujetos a proceso para que se obvie el procedimiento y la SCJN pueda atraer el caso. Adicionalmente a ello hay abiertas investigaciones sobre exfuncioanrios en este caso de la Fiscalía Estatal que lo fueron entre 2012 y 2018, estaríamos a la espera de que la autoridad judicial emita su resolutivo”.

