Gobierno Federal lucha por conocer paradero de las personas desaparecidas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno se lucha para conocer el paradero de las personas desaparecidas desde hace mucho tiempo.

Antes no se atendían “estas sentidas demandas”, pero ahora hay una comisión de búsqueda a cargo de la Secretaría de Gobernación, a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

López Obrador se refirió al tema al ser consultado en ronda de preguntas y respuestas, y aseguró que se tiene el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de las desapariciones.

“No solo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia”, pues en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria.

Afirmó que el “Estado era el principal violador de derechos humanos”, porque se imponían de esa forma, desapareciendo, torturando, asesinando, masacrando a la gente, “ahora, nosotros hemos actuado de manera distinta, por convicción, por humanismo. No se reprime a nadie, las Fuerzas Armadas protegen al pueblo, no se usan para reprimir al pueblo”.

Agregó que la Secretaría de Gobernación antes era usada para reprimir y combatir a opositores, tanto en el periodismo como en los movimientos sociales y políticos, y que manejaba la policía federal, encargada de la represión. Todo eso se ha cancelado, pues ya no existe la policía federal ni el CISEN, no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir, apuntó el mandatario federal.

Y aseguró que se seguirá garantizando la paz y la protección de todos, en especial de periodistas, “de quienes tiene que ejercer el oficio del periodismo y que necesitan protección, todos, pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la libertad de expresión”.

Sin embargo, mencionó que hay muchos periodistas que están del lado del pueblo, haciendo denuncias por las injusticias que se cometen. Dijo que todos merecen protección, pero más quienes están expuestos por llevar a cabo un periodismo de denuncia, “ese es nuestro compromiso”.

Pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, atender el caso del periodista de la revista Mundo Político, quien fue secuestrado.

