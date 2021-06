Gobierno CdMx, desaloja con violencia a grupos de danzantes y despoja de pertenecías

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Tres grupos de danzantes, se manifestaron la mañana de este lunes, frente al acceso de Palacio Nacional de la calle de Moneda # 1, para denunciar ser víctimas de persecución y represión por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. En entrevista con unomásuno, los denunciantes señalaron que el pasado jueves 17 de junio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los desalojaron de manera violenta de la Plaza Salitrillo, luego de golpearlos, se llevaron detenidas a con compañeras, además de decomisarles, sus tambores, artesanías, etcétera.

Señalo Miguel Ángel Najera y la señora……….que desde el inicio de la administración, han seguido los lineamientos para solicitar audiencia e instalar mesas de trabajo, se han ingresado oficios proyectos de trabajo y solo se les ha encausado con personal de ordenamiento, porque se les considera vendedores ambulantes, las autoridades no respeta las costumbres y tradiciones, que promueven desde hace más de 30 años, en la Plaza de la Constitución.

De igual forma se les prometió una reunión con la Lic. Adriana Contreras, misma que no se realizo, motivo por el cual nos manifestamos en la calle de Izazaga, debido a ello no s prometieron una reunión con Daniel Campos, pero este nunca se presento, nuestro malestar es porque no existen garantías, para con los grupos de danzantes, de igual forma señalamos que para nosotros no existió apoyo debido a la Pandemia, de igual forma en algún momento nos prometieron el crear un fideicomiso para fomentar la cultura, mediante los grupos de danzantes, pero tampoco se llevo a cabo.

