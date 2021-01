Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría da positivo a Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, informó que dio positivo en las pruebas de detección de Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, señaló que presenta síntomas leves y que se encuentra bien; «respetaré todas las medidas necesarias», escribió la noche del viernes.

Añadió que se mantendrá al tanto de los asuntos del gobierno del estado desde mi hogar.

Al corte de este 29 de enero, México suma un total de 156 mil 579 muertes por Covid-19 y un millón 841 mil 893 contagios acumulados, según informó la Secretaría de Salud este viernes.

En las últimas 24 horas, México sumó 16 mil 374 casos nuevos y mil 434 muertes por coronavirus, según los datos presentados por el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés.

Quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19.

Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar.

