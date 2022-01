Gertz Manero incapaz de fabricar delitos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, , es “incapaz de fabricar delitos”, al ser cuestionado sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y lo considero una gente íntegra, incapaz de fabricar delitos”, dijo este jueves en su conferencia de prensa.

López Obrador afirmó que ya la Fiscalía General de la República no recibe órdenes del Poder Ejecutivo federal; “ya no es como antes” y que ahora la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo al Poder Ejecutivo, como lo es el Instituto Nacional Electoral o el Banco de México, por lo que no recibe ordenes del presidente. “Ya no es lo mismo, el presidente ya no da la orden al presidente de la Corte, ya es distinto, lo mismo con la Fiscalía”, dijo el mandatario federal.

La Fiscalía pidió que, en caso de que sea declarado culpable, a Emilio Lozoya se le den 15 años de prisión por de lavado de dinero, 14 años por cohecho y otros 10 por asociación delictuosa.

