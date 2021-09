GABRIELA SALIDO REPRUEBA DE MANERA FEHACIENTE LA ADMINISTRACIÓN DE SHEINBAUM

El Congreso de la Ciudad de México recibió a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, para su Tercer Informe, el cual fue duramente criticado por la oposición principalmente por la bancada albiazul, en voz de la diputada Gabriela Salido.

Criticó la falta de voluntad política de la actual administración, al insinuar un futuro nada promisorio para los capitalinos en los siguientes 3 años, pues estará más preocupada por el 2024 que por gobernar.

“Tal vez la veremos aquí una, o dos veces por mucho, dependiendo del humo blanco de Palacio Nacional, su tiempo y concentración estará dividido en sus aspiraciones electorales y un gobierno que le empezará a estorbar, del cual perderá el control cada día a partir de este momento”, sostuvo Salido

El denominador común por parte de los diputados de la II Legislatura durante sus participaciones fue que la mandataria ha dejado de lado las necesidades de la Ciudad por priorizar las necesidades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gabriela Salido al final de su participación acusó que no se puede hacer política si no hay diálogo, y lamentó profundamente que el formato del acto en el Congreso, no permitiera la interacción directa, pues se reduce a simples monólogos.

