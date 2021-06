G7 distribuirá mil millones de vacunas contra COVID-19 a países en desarrollo

Los líderes del G7 se comprometerán a suministrar 1,000 millones de dosis contra el COVID-19 a países en desarrollo, anunció este jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, en la víspera de una cumbre de las grandes potencias.

Los líderes mundiales, que se reunirán de viernes a domingo en el suroeste de Inglaterra, «deben anunciar que proporcionarán al menos mil millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, compartiéndolas y financiándolas», afirmó Johnson, cuyo país tiene la presidencia rotatoria del grupo.

Como aporte a ese fondo de vacunas, Londres donará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación, que ya ha administrado casi 70 millones de inyecciones.

G7 leaders are expected to agree to commit 1 billion coronavirus vaccine doses to end the pandemic in 2022.

The UK will donate at least 100 million surplus doses within the next year, including 5 million in the coming weeks.

Find out more 👇https://t.co/xKc4NqxUIe#G7UK pic.twitter.com/E2L40RqPQ7

— G7 UK (@G7) June 10, 2021