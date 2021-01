Futbolista del Real Betis da positivo a COVID-19

El Covid-19 sigue haciendo de la suyas en el deporte y ahora fue el futbolista mexicano, Diego Lainez, el que dio positivo a coronavirus.

El jugador del Real Betis dio a conocer la noticia a través de redes sociales aunque a los pocos minutos borró la publicación, en ella informaba que tiene síntomas leves y se encuentra aislado cumpliendo los protocolos correspondientes.

«Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo a coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar en el equipo», escribió Lainez.

Hay que recordar que Lainez venía de varios partidos en los que había sido considerado como titular con el Real Betis y ahora tendrá que perderse algunos encuentros.