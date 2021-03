Fuertes los jaloneos por candidaturas de Morena, en alcaldía Cuauhtémoc

Partidos políticos, se preparan para designar oficialmente y dar a conocer en los próximos días a sus candidatos para contender, por un cargo de elección popular el mes de Junio.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

De acuerdo a un sondeo realizado por el equipo de reporteros de unomásuno, a tan solo unos días u horas de que las dirigencias de los diferentes partidos políticos, designen oficialmente a sus candidatos, para la contienda del mes de Junio próximo. La ciudadanía aún se encuentra preocupada y ocupada en el tema de la crisis sanitaria, a causa del virus SARS-CoV-2, mismo que ha provocado la muerte a la fecha de casi 200 mil personas. Por ello el tema de la salud ocupa el primer lugar del interés de la ciudadanía, posteriormente en segundo lugar el asunto del empleo, el tercero las deudas contraídas en los meses recientes y por último el tema de los aspirantes a obtener una candidatura y participar en la contienda para obtener un cargo de elección popular.

Derivado de que hace semanas Morena eligió Dolores Padierna Luna como su candidata en Cuauhtémoc, el actual Alcalde Néstor Núñez López sigue presionando para ver que consigue, mientras Dolores Padierna ya se registró de manera formal. Por el otro lado no se ha visto nada de movimiento en las calles por parte de estos dos personajes de la política, salvo la marcha del fin de semana pasada que movilizó el aún alcalde, Néstor Núñez. En ese contexto decidimos investigar que sucede en dicha Alcaldía. Por ejemplo es en el distrito IX, donde hemos observado mayor interés de sus participantes, tanto en calles como en redes sociales, informan los vecinos que por un lado, está Temístocles Villanueva quién pretende reelegirse en el mismo escaño, él es del equipo de Néstor Núñez y de llegar sería seguramente un contrapeso para la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum los siguientes tres años.

Seguimos con Manuel Oropeza, donde los habitantes lo identifican del equipo de Dolores Padierna y René Bejarano, es quién estaba a cargo de los programas sociales federales en esta demarcación hasta hace unos meses. El otro aspirante a contender por el distrito IX, es Fernando Corzo Osorio, un ex funcionario de Cuauhtémoc, ex director de Protección civil, fundador de Morena, con el que se ha visto más movimiento, y finalmente por rumores se menciona a un tal Armando Barreiro, fundador de Morena con muy mala reputación como funcionario, y también muy cercano a Dolores Padierna.

En un sondeo realizado por esta casa editorial con vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc, arroja lo siguiente: la preferencia por su arraigo es para Fernando Corzo Osorio, con un 26%, seguido de Temístocles Villanueva con un 19% y un 8% para Manuel Oropeza, además que un 3% de los vecinos, se manifiesta, en no estar interesados. Una constante de comentarios negativos que expresan los habitantes y vecinos de dicha Alcaldía, es el lucro con las acciones para purificar predios y unidades habitacionales en el marco de la Pandemia y que por necesidad lo tiene que aceptar.

Por otra parte en los distritos federales, no se ve aún nada de claridad, dicen los vecinos que uno se lo darán a los hermanos Moreno, ellos habitantes de la Cuauhtémoc, y quienes tienen un cargo, no han dado luces de quererse reelegir y menos María Rosete quien por los escándalos, no le ha permitido meterse a fondo, por otro lado, el famoso «Puma», José Luis Rodríguez, de quien se dice que ya, trae intereses en otra alcaldía, en ese tenor unomásuno, seguira dándole seguimiento, para ver ¿qué pasa en la Alcaldía de Cuauhtémoc con Morena?; Intervendrá la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum?, ¿Harán encuestas realmente?, ¿Negociarán los distritos con otros partidos de la alianza?, ¿Ricardo Monreal y Néstor Núñez?, ¿se quedarán de brazos cruzados?, ¿René Bejarano moverá sus hilos?, eso ya lo veremos, en los próximos días, luego que el presidente del comité estatal Cdmx, Héctor Ulises García Nieto, de a conocer oficialmente a los candidatos.

