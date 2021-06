Fue “levantado” organizador de la Marcha por la Paz en Reynosa

Hace algunas horas levantaron al ordenador de la Marcha por La Paz en #Reynosa #Tamaulipas, supuestos integrantes del CDG metros mandaron mensajes y publicaron desde el perfil de Gustavo Azuara Diaz.

Tras lo anterior, en redes sociales se difundieron mensajes en los cuales presuntamente se anunciaba su secuestro; por la madrugada de este domingo Gustavo Azuara transmitió desde la casa de una persona que lo apoyó, con un celular y ropas prestadas porque “me dejaron encuerado, sólo con el calzoncillo”.

Reitero -sumamente nervioso-, que días antes recibió una llamada para decirle que no participara.

“Me hicieron una llamada, me dijeron que dejará la marcha tranquila, más no sé si sean esas mismas personas. Yo estaba dormido, les dije sí está bueno, te veo a las 10 de la mañana ahí en MHB”. Finaliza “estoy preocupado ¿qué va a pasar? nada más, ¿qué es lo que va a pasar? estoy nervioso, espero que no haya más represalias”.

“Me levantaron pero ya estoy bien”, señala con la voz entrecortada Gustavo Azuara Díaz, uno de los organizadores de la Marcha por la Paz en Reynosa, Tamaulipas.

