FGR detiene a Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana

Florian Tudor, supuesto líder de la mafia rumana, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, en cumplimiento a una orden de captura provisional con fines de extradición.

Tudor está acusado de dirigir un grupo dedicado a instalar cajeros automáticos en diversos destinos turísticos para clonar las tarjetas de los usuarios.

Uno de los robos que se le imputan en México fue cometido en el año 2019 en cajeros de BBVA por 150 millones de pesos con tarjetas clonadas, señalaron fuentes federales.

En marzo pasado un tribunal de Rumania ordenó su captura por intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, razón por la que dicho país solicitó a México su colaboración para capturarlo.

Elementos de #FGR cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control en contra de Florian "T". En breve más información. — FGR México (@FGRMexico) May 27, 2021

Desde febrero pasado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto informó que se ordenó el bloqueo de 79 personas físicas y morales relacionadas con la mafia rumana a través de la llamada Operación Caribe.

Santiago Nieto, titular de Ia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), felicitó a la FGR por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Florian Tudor.

En marzo pasado, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que sostuvo una audiencia con Tudor, que fue recibido «como cualquier ciudadano”, en la que se le escucharon sus alegatos.

“Cumpliendo instrucciones, recibimos al ciudadano de origen rumano Florian Tudor. Fue solamente darle una audiencia para escuchar todo lo que él quería expresar, al final después de que él hizo sus alegatos, él hizo una exposición general en donde hay documentos, muchos de los cuales son públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la audiencia, para la garantía de audiencia que tiene con la UIF y eso fue todo”, expresó Rodríguez.

No soy líder de ninguna mafia ni soy contacto de ningún grupo delictivo, aseguró Florian Tudor, quien cargaba con una orden de aprehensión girada por un tribunal en Bucarest y que era considerado como presunto jefe de la Banda de la Riviera Maya.

Felicito a la @FGRMexico por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Florian "n", caso denunciado en su momento por la #UIF en una investigación conjunta con diversas instituciones. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 27, 2021

“No soy líder de ninguna mafia ni me dicen Tiburón, ese apodo fue inventado, creo que por ser una fantasía. Ni soy líder de ninguna mafia. Me fue fabricada una carpeta de investigación de lavado de dinero en 2018 después de cateo, el mismo fiscal que me hizo el cateo… Estaba buscando (en su casa) unos 200 o 300 millones de dólares.

“Soy víctima de abuso de autoridad, ejercicio ilícito, robo, cohecho, de tortura en cateo… entraron (a su casa) 55 elementos encapuchados, 3 perros de Marina, marinos, aparatos de ultrasonidos, un topógrafo para buscar todo el dinero de cartel de narcomenudeo y extorsión, no conozco nadie.

“Los policías me robaron un total 6 millones de pesos, objetos como joyerías, relojes, dinero, pinturas, estatuas, 22 perros (porque tenía una perrera) 4 caballos, 11 maquinarias pesadas, solo me regresan 3”, detalló.

Comparte esto: Tweet



Imprimir