Exige respeto Zinedine Zidane a su trabajo como director técnico del Real Madrid

Como pocas veces, el técnico francés se exaltó para defender su trabajo con el Real Madrid, exigió respeto y aseguró que pelearán hasta el final.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se enfadó en la sala de prensa al sentir cuestionado por la mala racha de resultados de su equipo, pidió “respeto” a su trabajo y dejó una reivindicación personal y de sus jugadores, recordando que hace meses ganaron la Liga y prometiendo el máximo esfuerzo para “pelear al menos este año”.

“Me reivindico con mis jugadores para que nos dejen trabajar. Tenemos el derecho de pelear, al menos este año. Es verdad que el próximo año hay que cambiar, pero este año dejarnos pelear a esta plantilla que ganó la liga el año pasado, no hace diez. Un poco de respeto, decirme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás”, dijo Zidane con tono de enfado por los cuestionamientos a su trabajo con el Real Madrid.

Zidane aseguró con rotundidad que no dimitirá porque se siente “responsable” de la actual situación y dejó entrever que a final de campaña el Real Madrid realizará cambios profundos.

“Si hay cosas que no funcionan hay que ver al responsable y yo lo soy de esta plantilla. El próximo año seguro hay que hacer algo, pero esta temporada esta plantilla se merece seguir y dar la cara. A nuestra afición le digo que vamos a dar la cara pase lo que pase y a intentar dar una alegría. Quieren vernos ganar y jugar bien al fútbol. Lo vamos a intentar”, manifestó Zidane, quien insistió en pedir respeto a su trabajo.

En once días de confinamiento y con malos resultados del Real Madrid, Zidane fue alimentando un enfado que no ocultó en rueda de prensa. “Para vosotros un día estoy fuera, al siguiente un poco dentro, si empatamos o perdemos fuera. Es la realidad y la acepto. Me enfado para deciros que hacéis vuestro trabajo y dentro lo intentamos, dar la cara, pelear y trabajar”, explicó Zidane.