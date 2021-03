Exige Ixtapaluca vacunación COVID para personal médico y adultos mayores

IXTAPALUCA, Méx.- La presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, exigió al Gobierno Federal la aplicación de la vacuna en contra del Covid-19 para el personal médico de la entidad y para los adultos mayores de este municipio ante el retraso y la falta de organización para la implementación del antídoto.

En rueda de prensa, la edil ixtapaluquense lamentó que la estrategia de vacunación no ha garantizado la salud de las personas en la entidad, y denunció la lentitud y negligencia en este proceso, así como la utilización con tintes políticos de este programa, lo que incrementa la incertidumbre entre la población.

Serrano Hernández dio a conocer que tiene más de 45 días que el Ayuntamiento de Ixtapaluca cumplió con todas las solicitudes realizadas por parte del Gobierno Federal para poder vacunar a las personas, sin embargo, luego de realizar 4 simulacros en distintos inmuebles de la entidad, la implementación del plan de vacunación continúa sin avance.

La munícipe dio a conocer que, además de los distintos inmuebles, las solicitudes para la aplicación incluyen pantallas, servicios de seguridad pública, sillas, tablones, equipo de audio y carpas, así como bolsas de basura, bolígrafos, cubrebocas y estampas, entre otras cosas, lo cual se ha cumplido a cabalidad por parte del municipio.

“La aplicación de la vacuna es la petición más sentida por parte de la ciudadanía, llevamos más de 45 días con todo listo para que se ejecute la aplicación, pero el retraso para administrar la dosis en contra de este virus en la entidad es inexplicable. La falta de organización es lamentable, la atención a la crisis y la negligencia es una cuestión que todos los días generan pérdidas humanas y económicas en el municipio”, detalló.

Serrano Hernández destacó que a pesar de la poca acción por parte de la federación, el municipio ha implementado más de 600 mil acciones a través de la Red de Atención Integral COVID- 19, entre las que destacan: la puesta en marcha de programas de trabajo temporal para mujeres, jóvenes y sectores vulnerables, la entrega de despensas y apoyos alimentarios, la sanitización de espacios públicos y domicilios particulares, así como los cuatro centros de llenado de tanques de oxígeno, en donde se brinda información y distintos apoyos a la ciudadanía.

En este sentido, aseguró que su administración no descansará en la puesta en marcha de apoyos y programas para la ciudadanía, ni en la exigencia de atención por parte de las autoridades, por lo que realizó un llamado para que no se retrase la vacunación de manera deliberada y se comience a la brevedad con la aplicación a los adultos mayores y al personal de salud que aún no ha sido vacunado.

Finalmente, Serrano Hernández informó que en el municipio existen más de 44 mil personas adultas mayores que están a la espera de la vacunación y aseguró que el municipio se encuentra preparado para en caso de ser necesario una comisión que eleve la voz ante las instancias correspondientes para exigir un trato igualitario para Ixtapaluca.

