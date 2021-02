Exige Gobernador de Tamaulipas, a la Cámara de Diputados notificación por acusación en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca informó esta mañana que acudirá hoy a la Cámara de Diputados para exigir que se le notifique de la acusación que presentó en su contra el Ministerio Público de la Federación.

Expresó que era de mínima decencia política haberle citado a comparecer hace un año, cuando empezaron las especulaciones en su contra, y no ahora que empiezan las elecciones.

Ayer por la noche, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, reveló a través de un mensaje en Twitter, que la Secretaría General de la Cámara de Diputados había recibido una solicitud de declaratoria de procedencia para quitar el fuero al gobernador Tamaulipeco.

Según el documento que subió a su cuenta, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda lo señala por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Hoy por la mañana, García Cabeza de Vaca condenó de nuevo lo que llamó filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena y reiteró que tanto en su vida privada como pública, siempre se ha conducido conforme a la ley.

“Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara”, expresó el mandatario.

Pidió a los tamaulipecos tener la confianza de que no ha traicionado su confianza.

“Es un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad”, concluyó.