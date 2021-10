Exhiben corrupción y acoso laboral en preparatorias oficiales del Estado de México

Pese a las diversas denuncias presentadas por actos de corrupción, cohecho y acoso laboral en instituciones educativas de nivel medio superior oficiales del Estado de México, autoridades de dicha entidad han hecho caso omiso a las quejas presentadas por personal educativo de dichas instituciones.

Tal es el caso de las denuncias presentadas hacia la profesora Mayela Guadalupe Galván Castañeda, secretaria escolar de la Preparatoria Oficial Número 24, ubicada en el municipio de Naucalpan. Quien ha sido señala en diversas ocasiones por cobro de plazas, acoso laboral, corrupción, proselitismo entre tantas.

Docentes de la Preparatoria Oficial Núm. 24 cansados de las arbitrariedades han presentado denuncias y han dado a conocer la situación que se vive en el plantel a través de las redes sociales.

Galván Castañeda -señalan- tiene hábitos de acosar a los compañeros que no “se alinean” con ella y con el director Heleodoro Caneda Villa, pues manifiesta constantemente que a ella y al director de la escuela no les pueden hacer nada por sus influencias y contactos con políticos Priistas del municipio de Naucalpan y del gobierno del Estado de México, tales como el diputado priista David Parra Sánchez, el ex edil David Sánchez Guevara, el diputado federal Enrique Jacob entre otros.

Las constantes denuncias han sido presentadas ante el Servicio de Atención Mexiquense (SAM) con atención a Contraloría Interna cuyo titular es el Maestro Javier Renato Estrada Medina.

La respuesta por parte de la Dirección General de Investigación de la contraloría siempre han sido concluidas sin realizar un fuerte análisis, ejemplo claro es una denuncia en SAM con número de folio13838-2021 quien a pesar de tener audios y evidencias contundentes, fue concluido y canalizado a CONVIVE por la abogada, Angélica López Salgado, lo cual evidencia la corrupción.

Ante tal indiferencia e impunidad, se solicita la intervención no solo del Secretario De Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, sino también del gobernador del estado Alfredo Del Mazo Maza.

