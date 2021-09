Evacuan Capitolio por incendio en calles cercanas

Durante la tarde de hoy, la Policía de Washington DC ordenó la inmediata evacuación del ala este del Capitolio, luego de que se reportará un incendió en la calle trasera del recinto.

Los servicios de emergencia que se movilizaron al lugar aseguraron no existía amenaza de seguridad alguna, además de que reportaron saldo blanco.

De acuerdo a medios locales, el incendio se registró en un callejón donde se encontraban unos vagabundos, entre las calles 1 y F SE.

“La seguridad pública y las fuerzas del orden respondieron a un pequeño incendio en el área de las calles 1st y F SE, Washington, DC que se ha extinguido. Por precaución, el complejo del Capitolio de EE. UU. Fue cerrado temporalmente. No existe ninguna amenaza para el público” anunciaron las autoridades en sus redes sociales.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK

— U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2021