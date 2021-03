«Estoy con la conciencia tranquila», Félix Salgado Macedonio, al iniciar campaña por la gobernatura de Guerrero

En una declaración que calificó como «única», el candidato ratificado por Morena para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, se defendió ante las acusaciones por violación que hay en su contra.

«He sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente en la historia de México por parte de poderes prácticos y poderes oscuros cuyo objetivo es frenar el desarrollo de la Cuarta Transformación».

Salgado Macedonio aseguró que es un luchador social «con la conciencia tranquila», lo cual «me permite hablarle a los ciudadanos de frente».

Asimismo, reiteró su respeto hacia las mujeres, a quienes consideró como un motor que «nos permite seguir avanzando, es lo que nos levanta».

El morenista, acompañado de su esposa y cientos de simpatizantes, inició este sábado su primer evento político en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco, ocho días después de que dieran el banderazo para las campañas políticas.

«Un llamado a la unidad y a la reconciliación. No hay tiempo para pelear, nada de eso, hay que reconstruir el Estado», declaró a los medios al arrancar el evento.

Además, prometió que su campaña será «austera» y bajo los tres principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero.

Aseguró que en caso de resultar electo como gobernador, «llegarán personas que entiendan lo que hay en la 4T».

«Como gobernador estoy obligado a no fallar al pueblo de Guerrero. Vamos a trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador (…) Será un gobierno austero, sensible y humano, que atienda a las personas», dijo.

