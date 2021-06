Esteban Hernández Cureño llama a los mexicanos a votar

*Que no se espanten ni se dejen presionar con amenazas ni pronunciamientos de nadie

Vine a hacer el uso de mi derecho al voto en esta casilla que corresponde a mi domicilio, en el que yo si he vivido y no como la candidata de la coalición Va por México, y hay que decirlo, es una falta de respeto, que acuda a una mesa directiva de casilla, a pretender ejercer su voto, cuando la gente que somos de Chalco, sabemos perfectamente que ella no vive en este municipio, por lo tanto no conoce las verdaderas necesidades de nuestro pueblo.

Hago un llamado público a las y los chalquenses para que acudan a emitir su voto de manera razonada, libre y secreta, que no se deje intimidar, ni presionar por alguna candidata o candidato y mucho menos venda su voluntad por una despensa o dinero, como siempre acostumbraron los que gobernaron anteriormente este municipio.

El voto es el único medio para combatir la corrupción y para frenar las aspiraciones de aquellas o aquellos que pretenden regresar al poder para beneficiarse ellos y sus familias.

Como candidato de Fuerza por México, fomentamos los principios de la legalidad y transparencia, siempre respetando las reglas de la democracia, donde quien obtenga la mayoría de los votos de manera legítima, es a quien se le debe reconocer el triunfo.

Por eso es que exhortó a la ciudadanía para que participe en esta jornada electoral y elija a quien debe de representarlos en el siguiente periodo 2022-2024.

