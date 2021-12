Estaré en la boleta de 2024: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, reiteró que estará en la boleta de las elecciones presidenciales de 2024 porque su aspiración es “legítima”. En conferencia de prensa desde Chiapas, el senador morenista indicó que una vez que el partido guinda lance la convocatoria para registrar su posible candidatura, no es secreto que él “estará ahí”.

“Yo les quiero decir que sí voy a estar en el 2024, una vez que se lanza la convocatoria voy a estar ahí, me voy a inscribir lo he dicho, y no lo he ocultado nunca, es una aspiración normal”

El presidente López Obrador pareciera tener un favoritismo hacia la jefa de Gobierno, Claudia

Al ser cuestionado sobre que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pareciera tener un favoritismo hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila se dijo despreocupado, pues espera que los tiempos se den, así como que la forma de elegir al próximo candidato sea de forma democrática.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) insistió en que nunca ha sido “cobijado” por el poder, ya que desde que inició en la política ha tenido que “pelear” para quedarse con un puesto.

“Nunca he sido cobijado por el poder, cuando fui regidor de mi pueblo el presidente no quería que fuera regidor y le gané; cuando fui diputado la primera vez, no quería el gobernador que fuera diputado federal y le gané. Cuando fui senador no quería el presidente de la República y le gané; cuando quería ser gobernador de mi tierra hace 23 años en 1997, no quería el presidente de la República que fuera gobernador y le ganamos en Zacatecas”, recordó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...