Estados Unidos da por terminadas sus actividades en Afganistán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que concluyó la retirada de tropas y ciudadanos en Afganistán, dejando el país bajo el control de los talibanes.

«El último avión C-17 despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto» a las 23:59 horas, tiempo de Afganistán, declaró el general Kenneth McKenzie durante una conferencia de prensa.

El embajador de Estados Unidos en Afganistán y el comandante de las fuerzas militares estadunidenses en suelo afgano fueron los últimos en abordar el último vuelo de evacuación de Kabul.

«A bordo del último avión estaba el general Chris Donahue», dijo McKenzie «Y lo acompañaba el embajador Ross Wilson».

El Pentágono confirmó que algunos estadunidenses que querían salir de Afganistán no pudieron llegar al aeropuerto de Kabul para abordar vuelos de evacuación estadounidenses antes de la evacuación completa de las fuerzas estadounidenses.

El general Kenneth McKenzie, comandante del Comando Central de Estados Unidos dijo a medios que se logró evacuar a la «gran mayoría» de estadunidenses, pero que sabía que algunos no podían hacerlo y reconoció «no haber podido evacuar a tanta gente como quería».

McKenzie señaló que en los últimos vuelos desde Afganistán «no pudimos sacar a ningún estadunidense». Los últimos civiles fueron evacuados unas 12 horas antes de completar la misión. Añadió que el esfuerzo por sacar a los estadunidenses se realizará por la vía diplomática.

"Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001," Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., says. https://t.co/dpSzkC2n0k pic.twitter.com/kqOQtNegIV

— ABC News Politics (@ABCPolitics) August 30, 2021