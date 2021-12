 “Estado de salud de Carmen Salinas mejora”; asegura su familia

Durante la tarde de hoy, familiares de la actriz Carmen Salinas, dieron a conocer que su estado de salud va mejorando, con la desaparición parcial de su hemorragia cerebral.

“Le hicieron una tomografía el día viernes y la buena noticia es que ya no tiene derrame, hemorragia, entonces es la gran noticia, pero sigue delicada. Y le quitan el respirador, está respirando, pero se lo vuelven a poner para que descanse. Sigue con sus movimientos”, aclaró María Eugenia Plascencia.

No obstante, también señaló que Carmen Salinas “todavía no está fuera de riesgo”, además de que “aún no hay respuesta”.

