La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó este miércoles que se realizará esta tarde otra prueba de Covid-19 luego haberse realizado la primera y dar negativo al virus.

“Hoy me voy a hacer la prueba (de Covid-19) en la tarde, la prueba de los cuatro o cinco días posteriores. Créeme que en todas las pruebas que me he practicado, todas han sido negativas. Espero que sea el mismo resultado con esto”, comentó Olga Sánchez Cordero en conferencia de prensa