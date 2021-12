Espera AMLO que TEPJF resuelva el tema de revocación de mandato

Después que el Instituto Nacional Electoral (INE) frenara la realización de la consulta de revocación de mandato por falta de recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho y aseguró que sí los tiene, y que confia en que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien resuelva el tema y no modifique la fecha para la consulta, el 10 de abril.

“Es lamentable, es penoso que el órgano electoral en nuestro país en vez de permitir que haya facilidades, se oponga y si fuese un asunto e recursos podría hasta decir, lo que tengo, que dicho sea de paso no es poco, tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos”, y dijo que deben ahorrar en sus prestaciones y sueldos, y hacer lo posible por cumplir con la Constitución.

“Es lamentable que órgano electoral que debería promover la democracia, se haya dedicado a violentarla, sin atender el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario si tiene presupuesto o no tiene presupuesto”, dijo el mandatario.

Añadió que “aunque dijeran no vamos a poder instalar cien mil, 200 mil, 500 mil casillas, nos alcanza solo para instalar 10 mil 0 30 mil, pero cumplir con el mandato constitucional, no puede ser nada más que esgrimiendo que no tiene presupuesto, no quieren hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por por sus actitudes, ojalá y esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo; podrían los del Tribunal electoral, resolver pronto. A mí me gustaría que no cambiaran la fecha, es el 10 de abril, hay tiempo, que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año”.

López Obrador dijo que de no ser que no se quiera hacer uso político de la consulta, se le dejará para posterior al proceso electoral en seis entidades, con lo que se violaría la Constitución.

Lo principal es que se realice la consulta aunque se atrase, agregó.

“Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen los requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método dela revocación de mandato si eso no se quiere cumplir y se utilizan escusas pues es parte de la simu

