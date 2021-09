Espera AMLO no pongan a calles su nombre ni a hospitales o escuelas

Esta mañana en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en su testamento propuso que no se use su nombre para ponerlo calles u hospitales y que tampoco quiere estatuas, porque ya no es tiempo de rendir culto a personalidades; sin embargo, señaló que solo está de acuerdo con este tipo de estatuas que tienen que ver con la cultura.

Por ello, resaltó que le parece correcto el cambio en la glorieta de Paseo de la Reforma de la figura de Cristóbal Colón, como parte de destapar el pasado cultural mexicano.

“En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, dijo.

“Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, dijo al ser cuestionado sobre colocar una estatua de él en Los Pinos.

Dijo que “las estatuas, solo las que tienen que ver con nuestra cultura”.

“Sí, estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar en donde estaba la Glorieta Colón que se va a reubicar, eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas de México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar”, reiteró.

