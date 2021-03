España se ofendió al pedirle disculpas para México por abusos durante Conquista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que tras pedirle disculpas públicas al gobierno español por los abusos cometidos durante la conquista española a México, este último se negó a hacerlo y se ofendió.

El mandatario habló del tema al referir que algunos empresarios de ese país, quisieron seguir abusando de México a través de actos de corrupción, pero ese tiempo ya se acabó.

“Se les pedía a los representantes de la conquista española que dieran una disculpa por los abusos, y no hubo respuesta, se ofendieron, mandaron a los intelectuales orgánicos a… La carta al Rey fue en muy buenos términos, la idea central era ‘vamos a ofrecer disculpas’ para una etapa nueva de reconciliación, pero no, no se hizo y tenemos también mucho aprecio por el pueblo español”, señaló en su conferencia mañanera de este lunes.

Mencionó que ahora las relaciones deben estar basadas en el respeto y nada de corrupción. Pero últimamente, en el período neoliberal, llegaron empresas “a querernos ver de nuevo como colonia, pensando que México es tierra de conquista y la verdad es que sí fue mucho el atraco, bastante, pero ya eso se terminó”.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo resaltó que hay empresas españolas que cumplen su responsabilidad, que no sobornan, que no nos vienen a ofender, cuando se llevan de empleados a una ex secretaria de Energía, o un ex presidente, “algo que no sucede en ninguna parte del mundo, es una vergüenza. Se enoja mucho El País y todos los días están atacándonos, pero siempre vamos a respetar al pueblo español”.

