España en quinta ola de Covid-19 con variante Delta

La quinta ola, al menos entre los jóvenes, ya es un hecho en España. La situación epidémica ha provocado que algunas comunidades autónomas estén regresando a imponer medidas de restricciones que permitan frenar la velocidad de reproducción de los nuevos contagios. Valencia lo hizo este mismo jueves, con un límite horario de las 0:30 para el ocio nocturno.

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 17.384 nuevos contagios y 17 fallecidos en todo el país. La incidencia acumulada sube 27 puntos hasta los 252 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Sin embargo, la atención está puesta entre los jóvenes. Entre los 20 y 29 años la incidencia se dispara 96 puntos hasta los 814 casos. Esto contrasta con las cifras de fallecidos: en ocho comunidades autónomas no se contabilizaron muertos por coronavirus en una semana.

España ha vuelto al podio europeo de países con más infecciones por coronavirus diez días después de la eliminación del uso de las máscaras en exteriores y de la apertura de fronteras.

La variante Delta, que se expande con rapidez en todo el mundo, ya es dominante en varias comunidades españolas. Hasta un 60% más contagioso, este linaje avanza de forma desigual en las comunidades, pero ya es mayoritario en, al menos, Madrid, Cataluña, la comunidad de Valencia y Navarra.

El último informe de Sanidad cifra su presencia en torno al 11% de los casos, aunque las autoridades sostienen, que repitiendo el cuadro mundial, la reproducción del virus sería mayor, además de ser ya preponderante frente a la variante Alfa, originada en Reino Unido.

No obstante, mientras las infecciones crecen exponencialmente, la situación hospitalaria y los cuadros graves no siguen la misma curva. En el caso de Madrid, incluso, no ha registrado ninguna muerte por coronavirus por primera vez en un año.

